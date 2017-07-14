В начале этой недели единороссы внесли в Думу законопроект о штрафах за недостоверную информацию в социальных сетях. В первом чтении он может быть принят под конец весенней сессии, в ближайшую неделю. Об этом на брифинге журналистам заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Депутаты предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица получат штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица — от 30 млн до 50 млн руб. Из законопроекта следует, что в первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации, то есть сами социальные сети.