В начале этой недели единороссы внесли в Думу законопроект о штрафах за недостоверную информацию в социальных сетях. В первом чтении он может быть принят под конец весенней сессии, в ближайшую неделю. Об этом на брифинге журналистам заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Депутаты предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица получат штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица — от 30 млн до 50 млн руб. Из законопроекта следует, что в первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации, то есть сами социальные сети.
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Формулировка «недостоверной информации» очень крута, мне кажется, это должно на корню убить всевозможные флапы, ирекоменды и прочие вещи, где пользователи пишут отзывы о товарах, услугах, работодателях. Да и просто даже форумы или комментарии к соцсетям, где люди делятся инфой. Потому что одно дело, когда у человека есть на руках выигранный судебный спор или хотя бы экспертиза о том, что вот да, действительно, косяк, а совсем другое, что администратору пишут: вот тут инфа недостоверная, а ну-ка удаляй иначе получишь штраф в пару мальтов. Бред.
Я вот как раз являюсь таким «оператором» по сути формулировок, если подумать, и у меня проект живет на мощной органике, когда даже бывает, люди вбивают в браузер ссылку куда-нибудь на соцсети, а попадают всё равно ко мне. И с такими законами мне теперь можно будет просто взять всё это в кулёчек и выкинуть в мусорку. Спасибо-пожалуйста. А, нет, еще остаётся вариант — сделать вид, что у меня всё — нативка. Я тут даже заманчивое коммерческое предложение на днях получил, предлагают за 20 руб размещать у меня платный спам. Вот заживу.