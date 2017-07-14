Глава и основатель Gett Дэйв Вайсер поздравил Яндекс.Такси с приобретением контроля над региональным Uber:

Хотел поздравить Яндекс с важной и хорошей сделкой.

1. Для Gett это означает, что теперь одним конкурентом стало меньше))

2. Для клиента выбор упростится:

Gett — качество водителей, Яндекс — объём.

3. Для водителей же теперь Gett будет единственной альтернативой Яндексу, что в долгосрочной перспективе приведёт к тому, что все водители будут иметь оба приложения (как это случилось в Америке с Uber and Lyft).

Примечание « Роем!»: сервисов больше , чем два — объединённой командой работают RuTaxi ( владелец брендов « Везет» и «Лидер») и Fasten ( бренды « Такси Сатурн» и RedTaxi), они рассчитывают выйти на показатель около 1,5 млн заказов в сутки. Причём вышеупомянутый Fasten даже запустился в США, в Остине , где не смогли удержаться на рынке вышеупомянутые Uber и Lyft. Накануне в Fasten заявили , что в РФ будет 2−3 игрока ( очевидно не имея в виду , что сами они погибнут).

4. Ожидаемый конец ценовой войны между Яндексом и Uber, видимо, приведёт к повышению цен и возврату к более стабильным показателям маржинальности.

5. Высокие мультипликаторы оценки российского бизнеса (stand alone) — хорошие новости для нас и инвесторов (Россия занимает приблизительно 25% нашего бизнеса).

6. Беспилотники: 2 подхода: партнёрство с производителем автомобилей, инвестирующего $10 млрд в год в разработку (Gett+Volkswagen group (1, 2)) Vs собственное производство (Yandex). Время покажет.

Поехали!!!