Глава и основатель Gett Дэйв Вайсер поздравил Яндекс.Такси с приобретением контроля над региональным Uber:
Хотел поздравить Яндекс с важной и хорошей сделкой.
1. Для Gett это означает, что теперь одним конкурентом стало меньше))
2. Для клиента выбор упростится:
Gett — качество водителей, Яндекс — объём.
3. Для водителей же теперь Gett будет единственной альтернативой Яндексу, что в долгосрочной перспективе приведёт к тому, что все водители будут иметь оба приложения (как это случилось в Америке с Uber and Lyft).
Примечание «Роем!»: сервисов больше, чем два — объединённой командой работают RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi), они рассчитывают выйти на показатель около 1,5 млн заказов в сутки. Причём вышеупомянутый Fasten даже запустился в США, в Остине, где не смогли удержаться на рынке вышеупомянутые Uber и Lyft. Накануне в Fasten заявили, что в РФ будет 2−3 игрока (очевидно не имея в виду, что сами они погибнут).
4. Ожидаемый конец ценовой войны между Яндексом и Uber, видимо, приведёт к повышению цен и возврату к более стабильным показателям маржинальности.
5. Высокие мультипликаторы оценки российского бизнеса (stand alone) — хорошие новости для нас и инвесторов (Россия занимает приблизительно 25% нашего бизнеса).
После капитуляции Uber Аркадий Волож подорожал на $144 млн, «Яндекс» на $1,355 млрд → Roem.ru
6. Беспилотники: 2 подхода: партнёрство с производителем автомобилей, инвестирующего $10 млрд в год в разработку (Gett+Volkswagen group (1, 2)) Vs собственное производство (Yandex). Время покажет.
Поехали!!!
Примечание «Роем!»: В конце апреля 2017 года Gett приобрёл конкурирующий проект Juno, созданный сооснователями Viber Игорем Магазиником и Тальмоном Марко. После сделки Juno сосредоточится на рынке США и, возможно, Северной Америки, тогда как Gett будет продолжать развитие на европейских рынках. Дэйв Вайсер не верит, что в Америке есть место только для двух сервисов → Roem.ru
Добавить 1 комментарий
Сегодня поеду домой используя Gett, чтобы оценить «качество водителей». Последние 2 недели пользовался Яндекс.Такси и Uber. Стало интересно…