С тех пор, как генеральный директор Uber Трэвис Каланик оставил свой пост, компания еще ищет ему замену, а СМИ размышляют на тему, кто бы мог занять его должность.

Так, сразу после ухода Каланика появились предположения, что Uber может возглавить операционный директор Facebook Шерил Сандберг. Это был первый выбор компании. Однако, по словам источников, Сандберг устраивает ее настоящее место работы и, к тому же, в запасе у нее — варианты лучше. Она очень богата и, говорят эти источники, не заинтересована в том, чтобы находиться в таком хаосе, то есть — в Uber.

Также в списке кандидатов была бывший коллега Сандберг в Google Сьюзан Вожицки, которая теперь работает в YouTube и которую называют «звездой технологий». К несчастью, Вожицки тоже любит свою работу и не собирается увольняться, сообщили источники Uber. По их словам, она «не стремится разгребать завалы мальчиков, занимающихся технологиями, даже если она в этом великолепна».

Кроме того, Uber рассматривал бывшего финансового директора Disney Тома Стаггса и бывшего генерального директора Ford Алана Мулалли. Однако источники опять заявили, что Стаггс не хочет что-то менять и «наступать на грязь». Мулалли ответил, что у него нет интереса, он доволен своим местом в Google и The Mayo Clinic.

В списке компании была также и Марисса Майер, которая недавно оставила пост генерального директора в Yahoo. Recode пишет, что Майер публично сняла Каланика с его же крючка, за который он зацепился, чтобы возглавить втянувшуюся в скандалы компанию. Однако у Мариссы нет опыта работы в компаниях, которые оказывают логистические услуги. Издание подчеркивает, что таких много.

Еще пример — бывший операционный директор Twitter Адам Бейн. Бейн вряд ли бы взялся за такую работу, даже если бы ему предложили. По его словам, у него — много других возможностей, высокопоставленная должность в Airbnb и интерес к инвестиционной компании.

Кто же заинтересован в том, чтобы быть генеральным директором Uber с 15 000 сотрудников? Источники, близкие к ситуации, утверждали, что компания ищет генерального директора «без драм», который будет способен привлечь капитал (непристойно финансируемый стартап должен снова собрать средства), который сможет вывести компанию на IPO, а также привлекать новые таланты.

Recode также пишет, что отсутствие ключевого менеджмента в компании поражает — с учетом того, что компания ежедневно сталкивается с конкурентами и со всеми вытекающими мучительными последствиями скандалов (иск Alphabet, многочисленные расследования регуляторов, сбои внутренних систем). «У нас нет времени на ошибки, у нас вообще очень мало времени. Это одновременно отличная возможность и ужасная задача для того, кто ее получит», — сказал источник, близкий к ситуации.

Новость об уходе Каланика с поста гендиректора Uber появилась ближе к середине июня этого года. В начале месяца после серии скандалов Совет директоров попросил его уйти. После этого, 14 июня, руководитель сам заявил о своем уходе в отпуск на неопределенный срок, так как хотел прийти в себя после личной трагедии — в конце мая умерла его мать.