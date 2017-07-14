В WhatsApp появилась возможность отправлять файлы любого типа, в том числе картинки и видео, причем при отправке файлы не сжимаются. В настоящий момент опция доступна всем пользователям Android и некоторым обладателям устройств на iOS. в программе установлены ограничения на объем отправляемых документов. В веб-версии установлено ограничение максимального размера файла в 64 МБ, на Android — 100 МБ, а на iOS — 128 МБ.