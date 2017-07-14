Сотрудник министерства коммуникации и информации Индонезии в письме CNN подтвердил данные о блокировке [Telegram]. К моменту написания заметки чиновники не смогли предоставить изданию пресс-релиз о мерах против мессенджера. Власти намерены официально объявить об указе 17 июля, сообщил TJournal.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что никогда не получал из Индонезии каких-либо запросов или жалоб:

That's strange, we have never received any requests/complaints from the Indonesian government. We'll investigate and make an announcement. — Pavel Durov (@durov) July 14, 2017

В Индонезии блокируется web.telegram.org, telegram.me, и некоторые поддомены официального сайта telegram.org. Ранее Telegram блокировался в Иране.

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