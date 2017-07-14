Из документов материнской компании «Яндекса» Yandex N.V. на сайте Комиссии по ценнным бумагам и биржам США (SEC) следует, что «Яндекс» станет совладельцем глобального бизнеса Uber, сообщили «Ведомости». Яндекс.Такси и подразделения Uber в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане 13 июля объявили о слиянии сервисов в одну компанию на соответствующих рынках России и соседних стран. После объявления (сделка может быть закрыта только в 4 квартале) «Яндекс» подорожал на $1,355 млрд. и, как выяснилось, может претендовать на бумаги компании, которая ещё не вышла на IPO — головной международной структуры Uber. В документе для SEC указано:

«Яндекс» продаст Uber дополнительно около 2% долей в объединенной компании в обмен на акции класса, А Uber

Согласно договорённостям и «Яндекс» и Uber могут инициировать обратную продажу этого пакета Uber (на неизвестных условиях). В 2013 году, структура главных конкурентов «Яндекса», Google Ventures купила 7% в Uber.