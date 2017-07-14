«Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов после «Вымпелкома» и Tele2. Стоимость увеличится с 24 июля для абонентов центрального региона — в Брянске, Владимире, Калуге, Курске, Нижнем Новгороде, Орле, Рязани и Туле. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение оператора. Также увеличится размер пакетов мобильного интернета — с 8 до 9 Гб. Плата на втором по стоимости пакетном тарифе для жителей Нижнего Новгороде увеличится на 10%.

«Вымпелком» увеличил интернет-трафик в большинстве тарифов и повысил цены старых тарифов 10 июля. Компания перевела своих абонентов на пакетные тарифы, которые появились в мае. Для москвичей плата выросла на 10−40%, а трафик — с 5 до 6 Гб.

Последний раз Tele2 повышал цены на два старых тарифа в мае для москвичей. Стоимость тарифа «Черный 04_2016» увеличилась на 50% до 149 рублей в месяц, тарифа «Очень черный 04_2016» — на 16% до 349 рублей. Стоимость для пользователей всех архивных пакетных тарифов стала на 30% выше. Представитель оператора сообщил, что сейчас менять цены компания не собирается.

Также по словам «Ведомостей», в настоящее время в связи с повышением цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анализирует действия «Мегафона» и «Вымпелкома». Об этом изданию рассказала начальник управления связи и информационных технологий службы Елена Заева.

27 июня финансовый директор оператора «Мегафон» Геворк Вермишян сообщил в интервью «Интерфаксу», что «Мегафон» может поднять цены на тарифы, если расходы на исполнение закона Яровой превысят 1% от выручки компании. По его словам, в законе много неопределенностей. Примерная стоимость технических решений для реализации закона до сих пор неизвестна.