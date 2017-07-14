Круппный конкурент Uber в Юго Восточной Азии GrabTaxi может привлечь $2 млрд от японской банковской группы SoftBank и китайского такси-сервиса Didi Chuxing. Сделка может быть закрыта в ближайшие недели, при этом общая оценка капитализации GrabTaxi в рамках этого раунда инвестиций составит $5 млрд.

В 2016 году Uber избавился от убыточного китайского подразделения продав его Didi Chuxing в обмен на инвестиции и 20% акций китайской компании. Теперь китайский партнер оказывает поддержку конкуренту Uber, который может потеснить его на других азиатских рынках.

GrabTaxi работает в 65 городах в семи странах Азии, по данным App Annie в некоторых из них он популярее, чем Uber. В отличие от глобального конкурента, GrabTaxi также предлагает вызвать водителей на мотоциклах и мотобайках, что дешевле и во многих регионах популярнее, чем обычное такси.