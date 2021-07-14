Facebook потеряла часть инструкции для модераторов, разработанную ещё в 2017 году и внедрённую в 2018 году, обнаружил случайно Наблюдательный совет Facebook в июле 2021 года. Пропажа нашлась, когда пользователь Instagram обратился в «полунезависимый» общественный орган контроля над соцсетью с претензией из-за удалённого поста.

В посте он критиковал применение к Абдулле Оджалану пыток в виде одиночного заключения. С 15 февраля 1999 года Оджалан отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме. В 1978 году его организация, боровшаяся за независимость Курдистана от Турции, стала Рабочей партией Курдистана. Борьбу он вёл, находясь в других странах, в России дружил с Жириновским, но политического убежища тот для него не добился, в 1999 году его выдала Турции Греция, хотя обещала отправить в ЮАР с соответствующим паспортом.

Дискуссия об условиях его заключения возникла в 2017 году, тогда же в Facebook обсудили этот вопрос и решили добавить в политику модерации «разрешение на обсуждение условий заключения для персон, опредёленных как опасные».

В Facebook отказались комментировать прессе выводы наблюдательного совета и рассказывать, каковы масштабы утраты инструкций, а также сколько постов могло быть удалено в противоречии с новой политикой. Пользователю повезло, что из всех апелляций Наблюдательный совет выбрал для рассмотрения его.

Наблюдательный совет появился только весной 2020 года. Его задачей и стало рассмотрение претензий к модерации в Facebook и Instagram. В 2021 году он подтвердил, что блокировка Дональда Трампа остаётся в силе.