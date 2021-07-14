Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн дал «Национальному банковскому журналу» интервью и рассказал, что сделала Дума предыдущего созыва и что может сделать в следующем. В частности, его профильный комитет хотел бы ввести отсутствующую ныне ответственность за подделку квалифицированной электронной подписи.

Не только с точки зрения закона, а по факту, исходя из сложившихся реалий, квалифицированная электронная подпись становится подтверждением решения или права гражданина, организации, государственного органа на совершение того или иного действия. МВД давно нам уже сигнализирует о фактах подделки электронных подписей.

А вот внесудебная блокировка фишинговых сайтов в ускоренном порядке Хинштейну не нравится: ускоренно блокировать нужно только однозначно возмутительные вещи в «чрезвычайных ситуациях» (педофилов, наркоманов, террористов).

Вы знаете, что в последний день работы Думы был принят закон, который позволяет в ускоренном порядке блокировать так называемые фишинговые сайты. Это инициатива в своё время была подготовлена Банком России. Понимаете, дьявол кроется в деталях, и то, что имеет благозвучное название, далеко не всегда по содержанию этому названию соответствует. В этом смысле законотворческая работа крайне кропотливая — неверно сформулированное предложение или слово может повлечь за собой массу проблем. В редакции Законопроекта о фишинговых сайтах, предложенной для первого чтения, нельзя было согласиться с предлагаемой схемой блокировки. Там предлагался внесудебный порядок, мы же считали, что такая схема может применяться только в отношении чрезвычайных ситуаций, которые не требуют всестороннего изучения: если это, к примеру, пропаганда педофилии, наркомании, терроризма — где всё очевидно и ясно.

Одним из главных механизмов телефонного мошенничества Хинштейн назвал подмену номеров, с которой тоже собрались бороться.

По Закону о связи мобильный оператор обязан передавать пользователю первоначальную информацию об абоненте. Но он этого не делает, поскольку нет ответственности за неисполнение этого требования. Хотя в КоАП недавно внесены поправки, которые устанавливают административное наказание за пропуск подменных номеров. В связи с этим нами была подготовлена и принята так называемая поправка «Антифрод». Речь идёт об обязанности операторов связи блокировать подменные номера, которые поступают из-за границы. Мы полагаем, что эта поправка снимет значительную часть проблем.

Рассуждения Хинштейна о том, что «устойчивый интернет в России состоялся» могут означать, что в данный момент Telegram не блокируют только потому, что не хотят:

Устойчивый интернет в России состоялся. Создан интернет-контур, который позволяет в случае любых попыток блокировки извне обеспечить автономное функционирование сети на всей территории нашей страны. Это, в свою очередь, делает возможной блокировку всех незаконных сигналов и трафика. Как сегодня осуществляется блокировка какой-то запрещённой информации? После вынесения решения суда или Роскомнадзора оно поступает провайдерам, которые на границе этого контура, грубо говоря, перекрывают доступ. Запрещённая информация в Россию не заходит. Это, кстати говоря, важно, потому что в истории с Telegram использовались другие технологические системы, которые со своей задачей не справились. Те, что имеются сегодня, гарантируют обеспечение автономности существования сети в России.

Также депутат намекнул, что отключение от SWIFT (системы межбанковских денежных переводов) возможно, но у нас есть платёжная система МИР, поэтому «от большинства российских граждан не убудет». Замедление Twitter -- тоже пример успешного функционирования суверенного Рунета: «и мгновенно пользователи этой соцсети в России начали сообщать, что у них ничего не грузится».

Выяснилось, что на недавнее совещание в Думе в связи с «законом о приземлении» крупных зарубежных интернет-компаний из 20 приглашенных пришли только 4. Из них три маркетплейса (опасающаяся внезапных последствий Wikipedia, душимый российским союзом производителей БАДов iHerb, остро заинтересованный в России Aliexpress, а также представитель Amazon в России). Как оказалось, iHerb и AliExpress уже «приземлены».