«Российский IT-стартап „Спутник“ привлек 100 млн рублей», о чём и передаёт через «Русский венчур». «Инвесторами выступили Сергей Никулин и Николай Гузаков, основатели сервиса „Рдп.ру“», говорится в сообщении.

«Рдп.ру» в 2020 году окончательно выкупил «Ростелеком», потратив на его приобретение 1,81 млрд рублей. Никулин и Гузков владели в нём 30% каждый, соответственно, получили за свои доли почти 600 млн.

Основными продуктами, которые «Рдп.ру» предлагает для интернет-провайдеров, являются EcoFilter (фильтрация запрещенного контента), EcoBRAS (контроль доступа абонентам к услугами передачи данных, включая ограничение скорости и переадресация пользователя на портал оператора), EcoDPI (анализ трафика, включая распознавание трафика отдельных протокола и приложений), ExoZR (обеспечение выполнение требований по бесплатному доступу к социально-значимым сайтам) и др. Также компания производит маршрутизаторы EcoRouter. DPI-системы — наиболее эффективный способ блокировки запрещенного контента. В 2019 г. рабочая группа Роскомнадзора признала соответствующую разработку «Рдп.ру» наилучшей для блокировки мессенджера Telegram. В 2019 г. представитель «Рдп.ру» рассказывал CNews, что разработанное компанией решение может эффективно блокировать Telegram, не затрагивая при этом сторонние ресурсы: это происходило бы за счет выявления сигнатур трафика мессенджера. Однако в итоге в 2020 г. блокировка Telegram в России была отменена.

Сейчас «Спутник», судя по сайту, выпускает умный домофон по цене 10 800 рублей

«Спутник» — разработчик одноименного гиперлокального мобильного приложения, которое создает экосистему для жителей многоквартирных домов в 12 странах мира. В экосистему входят сервисы по управлению оборудованием [домофоны, камеры, шлагбаумы], финансовые сервисы по оплате периодических платежей (ЖКХ, интернет, уборка квартир), внутридомовые чаты для взаимодействия с управляющей компанией и жителям между собой. В ближайшее время в экосистеме должны также появиться бесплатные сервисы доставки продуктов и лекарств за 15 минут.

Никулин и Гузаков указаны в базах юридических лиц как соучредители «Спутника» с долями по 7,15%, которые оцениваются в ~1400 рублей

По итогам 2020 года у ООО «Спутник» (не путать с ООО «ПП „Спутник“», которое делало закрывшийся госпоисковик) резко выросла прибыль, до 113 млн рублей с 18 млн рублей. В 2019 году она составила минус 4,6 млн рублей.