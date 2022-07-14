"Коммерсант" ознакомился с разработанным Минкультом проектом постановления правительства, касающегося сбора с импортеров электроники и информационных носителей (так называемого налога на болванки), опубликованным на regulation.gov.ru 12 июля. Сейчас авторский сбор в 1% от таможенной стоимости взимается с импортированных в Россию телефонов, компьютеров, «умных» часов и носителей данных и перечисляется Российскому союзу правообладателей. Минкульт в пояснительной записке утверждает, что в странах ЕАЭС сбор вознаграждения за частное копирование «фактически не осуществляется». Однако аналогичные системы есть, например, в Белоруссии и Казахстане, где за их сбор отвечают соответственно Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей и Евразийский союз правообладателей (ЕСП). Обе организации в 2020 году заключили с РСП договоры о взаимном представительстве интересов, в распоряжении газеты также есть досудебная претензия ЕСП с требованием к одной из казахстанских компаний заключить с ней договор о выплате вознаграждений.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео») считают такой подход неправильным, так как в статистическую стоимость включаются и транспортные издержки, сказал “Ъ” представитель РАТЭК Антон Гуськов. В ассоциации против двойного обложения техники авторским сбором: «Если в какой-то из стран ЕАЭС он уплачен, повторное взимание происходить не должно». Господин Гуськов также отметил, что взимание сбора «задним числом», с 1 марта, «абсолютно неправомерно и непосильно для экономики компаний». Он обратил внимание, что сбор исходно задумывался как компенсация за то, что люди переписывали диски и кассеты и не покупали вторую копию: «Сейчас потребление контента изменилось, и никто уже копий не делает».