Минпромторг озвучил программу льготного автокредитования в 2022-м году:

- скидки на автомобили вне ДВФО составят 20%;

- внутри ДВФО, в котором традиционно сильно давление праворульных машин, 25%;

- на электромобили Evolute липецкого "Металлоинвеста", которые должны появиться в продаже в сентябре - 35%, но не более 925 000 рублей.

У "Эволюта" уже есть свой сайт-заглушка Evolute.ru, а информация о планируемых моделях уже утекала через фанатские автомобильные сообщества и сайты. Автомобили будет представлять собой перелицованные седаны, кроссоверы и минивены китайской компании DognFeng