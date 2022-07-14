РКН потребовал от twitch удалить информацию о боевых действиях на Украине, которую ведомство считает недостоверной, столкнулся с сопротивлением платформы (или вообще нежеланием общаться), в результате чего требует пометить выдачу с сайта Twitch в поисковиках как выдачу компании нарушающей российское законодательство.

В связи с невыполнением американской ИТ-компанией Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Принятые меры информирующего характера в отношении интернет-компании Twitch будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

При этом у РКН сохраняется проблема с тем, что иностранным игрокам, практически переставшим зарабатывать в России, становится нечего терять даже при самых жёстких санкциях со стороны российских надзорных ведомств, поскольку российские игроки, зрители, пользователи не приносят денег платформе напрямую. Можно рассматривать текущую стадию коммуникации РКН с Twitch как предложение всё же вернуться к хоть какому-то разговору.