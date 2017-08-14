Российские операторы МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 не выполнили требований ФАС об отмене наценки на услуги связи во внутрисетевом роуминге. До 13 августа четыре оператора должны были предоставить ведомству отчет. Об этом сообщает РБК.

ФАС предупреждала эти компании в середине июля. По мнению службы, установка и поддержание монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге нарушает пункт 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции», согласно которому запрещаются действия доминирующего хозяйствующего субъекта, в результате которых исчезает конкуренция.

11 августа представитель ФАС сообщил РБК, что служба получила информацию от операторов, которая связана с «выполнением предупреждений ведомства». «В том числе ходатайства об ознакомлении с аналитическим отчетом по результатам анализа рынка. Все материалы поступают с грифом «для служебного пользования», поэтому разглашению не подлежат», - добавил представитель. Об отчетах операторов об отмене наценки и других деталях он не рассказал.

Источники издания, которые близки к «четверке» операторов, сообщили, что компании просят ведомство разъяснить суть предписания и продлить сроки его исполнения.

«Непонятно, какой тариф должны будут применять операторы к абоненту во внутрисетевом роуминге, — тот, который действует в его домашнем регионе, или тот, что действует в регионе, где абонент оказался в роуминге. По каким тарифам, на местную или междугородную связь, абоненты будут звонить в домашний регион, по каким — внутри региона пребывания», - говорит один из источников.

Представитель ФАС раннее утверждал, что срок может быть продлен. Операторы должны подать в ведомство ходатайство, где будет обоснована такая необходимость.