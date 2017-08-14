Киберспорт может оказаться в списке Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на члена Международного олимпийского комитета (МОК) и сопредседателя заявочного комитета Парижа Тони Эстангета, который заявил об этом в интервью Associated Press. Этот вопрос будет обсуждаться с организаторами киберспортивных соревнований. Программу игр будут составлять в 2019 году. По мнению Эстангета, киберспорт должен считаться полноценным видом спорта.

По прогнозу Newzoo, в этом году мировые доходы киберспорта вырастут на 41% - до $696 млн. А согласно прогнозам SuperData, к 2017 году объем рынка киберспорта в России увеличится до $1 млрд. К 2018 году объем рынка в России увеличится до $43,7 млн, а аудитория — до 4,3 млн человек. В основном организаторы таких игр и сами игроки зарабатывают на рекламе и спонсорстве, продаже прав на трансляцию, продаже билетов на соревнования, мерчандайзинге и прочем.

Издание подчеркивает, что в России киберспорт признан официальной спортивной дисциплиной весной 2017 года, и в будущем могут проводиться соревнования и чемпионаты страны. В число самых крупных киберспортивных сделок в мире вошла сделка USM Holdings Алишера Усманова и Virtus.pro, которая состоялась осенью 2015 года. Тогда организатор киберспортивных турниров привлек $100 млн от USM. Также в киберспорт инвестировали структуры Юрия Мильнера $26 млн.