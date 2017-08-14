Совет директоров Uber проголосовал за дальнейшую работу по подготовке сделок по продаже крупных пакетов акций компании трем группам инвесторов. Одно предложение поступило от японской банковской группы SoftBank, второе — от консорциума во главе с ранним инвестором Uber, сооснователем Hyperloop One Шервином Пишеваром, третью группу инвесторов возглавляет американский фонд Dragoneer Investment Group.

По информации источников газеты The New York Times, все три предложения касаются покупки акций у существующих акционеров, а не о выпуске дополнительной эмиссии ценных бумаг компании. В данный момент потенциальные инвесторы готовятся проводить due diligence.

В самом Uber продолжается конфликт между группами акционеров. На прошлой неделе один из ранних инвесторов и крупнейших акционеров Uber инвесткомпания Benchmark Capital подала в суд на основателя компании Тревиса Каланика, потребовав отстранить его от участия в заседаниях совета.

В ответ другая группа инвесторов, среди которых есть Шервин Пишевар, разослала акционерам и членам совета директоров Uber электронное письмо, с осуждением позиции Benchmark Capital. Также авторы послания требуют, чтобы сама Benchmark Capital покинула совет директоров компании и продала свои акции.