Cервис Flo, который использует нейронные сети для прогнозов менструального цикла у женщин, привлек $5 млн от инвестфонда Flint Capital и модели Натали Водяновой. Flo основали Дмитрий Гурский и его брат Юрий Гурский, бывший вице-президент Mail.ru Group и консультант Maps.me, MSQRD и Prisma.

В декабре 2016 года Flint Capital вместе с фондом Юрия Гурского Haxus вложили в проект $1 млн. В ходе нового раунда Flint Capital инвестировал $3 млн, вклад других участников не раскрывается. Финансирование пойдет на дальнейшую разработку продукта и открытие американского офиса.

С момента запуска в октябре 2015 года Flo привлек более 10 млн ежемесячных активных пользователей. По данным компании, аудитория растет на 1 млн человек каждый месяц.