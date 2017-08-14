Банк России подготовил «дорожную карту» по развитию организаций взаимного финансирования (краудфандинга). Об этом сообщает «Коммерсантъ». «Дорожная карта» предусматривает комплекс мероприятий по созданию системы регулирования и функционирования этого рынка. Тестирование требований для компаний пройдет в течение года, после чего по результатам появится соответствующий закон.

Документ был утвержден рабочей группой в июле, к 15 октября в правительство должны быть представлены предложения по развитию краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга.

Согласно разработанному проекту, в тестировании добровольно примут участие краудфандинговые компании, в том числе — около 20 P2P-площадок. Как сообщили участники рынка, в списке — почти все крупные участники рынка из разных сегментов — например, Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry, Finteca и другие.

Итоги эксперимента подведут в июне 2018 года. Принимающие участие в тестировании площадки должны будут раскрыть бенефициаров с долями больше 10%, сформировать капитал в размере не менее 10 млн рублей, проанализировать финансовое состояние заемщиков, идентифицировать инвесторов, разместить ПО в России и другое.

В марте 2017 года ЦБ сообщал, что оценивает российский рынок краудфандинга в 1−2 млрд рублей и прогнозировал быстрый рост «в разы». Эксперты заявляли, что рынок удвоится до конца этого года до 4 млрд рублей.