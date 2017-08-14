53% российских интернет-магазинов используют CMS собственной разработки, говорится в исследовании компании Data Insight. Лидером среди готовых разработок является «1C-Битрикс», его используют 28,7% интернет-магазинов.

3% компаний используют решение компании Magento, 2,3% - OpenCart. По 2% рынка у open-source систем Drupal и Joomla. Доля крупных международных компаний незначительна — решение Oracle ATG используют 1% магазинов, решение IBM Commerce — 0,3%.

Также магазины используют другие CMS, но доля каждой не превышает 1%, в том числе: Amiro.CMS, NetCat, UMI CMS, AtilektCMS, Demandware, MODx, NGCMS, osCommerce, RBC Contents, WordPress, X-Cart и другие. Рейтинг построен на основе данных по 300 крупнейшим российским интернет-магазинам, продающим материальные товары.