С октября 2017 года жители Уфы смогут арендовать машину каршеринговой компании «Делимобиль». Кроме того, компания собирается подключить еще один регион в течение этого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора компании Станислава Горшова. Сначала в Уфе будут работать 50 автомобилей Hyundai Solaris. В ближайшие несколько лет «Делимобиль» хочет увеличить парк до 300−500 машин.