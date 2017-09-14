«Мегафон» ищет нового поставщика системы хранения данных об абонентах (User Data Repository), пишут «Ведомости». 12 сентября на сайте компании была опубликована информация о закупке. Раньше «Мегафон» использовал систему от Hewlett Packard Enterprise (HPE). В мае ее отказ привел к самому масштабному сбою за все время работы оператора. Тогда абоненты в Москве, Нижнем Новгороде и нескольких городах Поволжья в течение нескольких часов не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом. Стоимость новой системы зависит от задач оператора, по словам собеседников издания. Например, только для обслуживания абонентской базы Москвы она может стоить около $4−5 млн.