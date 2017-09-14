Депутаты от фракции «Единая Россия» Андрей Альшевских и Сергей Боярский не будут перевносить законопроект о штрафах за публикацию недостоверного или противоправного контента в соцсетях. До принятия в первом чтении он не будет изменен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Альшевского, одного из авторов проекта, и на первого замруководителя фракции Андрея Исаева.

Альшевский заявил, что все замечания, о которых говорилось раньше, могут быть внесены при доработке ко второму чтению. Он отметил, что несмотря на критику проекта, концепция закона была поддержана и профильными комитетами Госдумы, и правительством.

Глава комитета по информационной политике Леонид Левин сообщил изданию, что у авторов законопроекта есть время до 30 сентября перевнести текст законопроекта, не отзывая его. «Если они этим правом не воспользуются, то будем работать с тем текстом законопроекта, что есть, обсуждать его с представителями медиаиндустрии, представителями соцсетей, экспертами», — добавил Левин.

Законопроект, который вносит изменения в закон о защите информации и требует от соцсетей создания управляющих органов («операторов») для борьбы с ложной информацией, был внесен 12 июля. Согласно нему, если такой контент не будет удален, операторам грозит штраф. Для физических лиц он составит от 3 млн до 5 млн рублей, для юридических — от 30 млн до 50 млн рублей.

Сначала авторы предполагали, что проект будет принят в первом чтении 20 июля. 18 июля комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять его в первом чтении, однако отметил в нем ряд недостатков.

Кроме того, отрицательные отзывы поступили от Государственно-правового управления (ГПУ) президента России, от правового управления Госдумы и от комиссии правительства по законопроектной деятельности. Замечание высказывали по поводу расплывчатой формулировки «оператор соцсети», идеи удалять не только противоправную информацию, но и ее копии, а также касательно понятия «недостоверная информация», которым оперировали авторы проекта. Отмечалось, что в законодательстве его нет и оно субъективно.