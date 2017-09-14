Глава ЦБ Набиуллина снова сравнила майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами


Развитие событий: Госдума создала совет по финтеху — он тут же предложил обложить налогом «майнеров» криптовалют (Сегодня в 16:25)

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума ассоциации «Россия» заявила об опасностях криптомании:

Мы видим, что криптомания опасна. Мы видим риски при введении в легальный оборот криптовалют, потому что это может дополнительно поддержать интерес к использованию криптовалют. Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, средств, которые применяются при расчетах за товары и услуги, против приравнивания к иностранным валютам… Мы видим, что во многом сейчас нынешний механизм использования криптовалют имеет признаки пирамиды. Стоимость во много растет из-за того, что вовлекается в эти схемы все большее количества участников, — сказала Набиуллина, передал RNS.

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4 сентября Банк России (ЦБ) распространил сообщение о повышенных рисках операций с криптовалютами и привлечения финансирования через ICO.

Набиуллина сравнила майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами и предупредила об опасности «криптомании», указав, что регулятор не намерен легализовывать использование криптовалют как денежных средств или приравнивать их к иностранным валютам. Об этом она сказала в ходе XV Международного банковского форума ассоциации «Россия», который проходит в Сочи.

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