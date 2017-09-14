Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума ассоциации «Россия» заявила об опасностях криптомании:

Мы видим, что криптомания опасна. Мы видим риски при введении в легальный оборот криптовалют, потому что это может дополнительно поддержать интерес к использованию криптовалют. Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, средств, которые применяются при расчетах за товары и услуги, против приравнивания к иностранным валютам… Мы видим, что во многом сейчас нынешний механизм использования криптовалют имеет признаки пирамиды. Стоимость во много растет из-за того, что вовлекается в эти схемы все большее количества участников, — сказала Набиуллина, передал RNS.