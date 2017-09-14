Федеральная таможенная служба отчиталась, что по статистике первого полугодия 2017 года правообладатели чаще всего страдают от попыток ввоза в Россию «контрафактной» одежды, обуви, автозапчастей, текстиля, бижутерии, сувенирной продукции и продуктов питания. Шумные по меркам интернета скандалы с запретом ввоза телефонов Xiaomi, купленных весной 2017 с территории России в азиатских интернет-магазинах AliExpress и GearBest, существенно не повлияли на статистику.

За первое полугодие 2017 года [таможенники] выявили свыше 5,6 млн. единиц контрафактной продукции. […] предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообладателям, на сумму более 1,1 млрд. рублей. Возбуждено 556 дел об административных правонарушениях, из них 545 — о незаконном использовании чужого товарного знака.

Для сравнения, в полном 2016 году таможенниками предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообладателям на сумму 7,7 млрд. рублей., всего за год было найдено 20,4 млн. единиц контрафактной продукции (приблизительно в 2 раза больше в полном году, если усреднить данные). Однако число возбуждённых дел (в среднем по году) не менялось, в полном 2016 их было 1027, 996 — о незаконном использовании чужого товарного знака. В 2015 году таможня предотвратила ущерб, который мог быть нанесен правообладателям на сумму приблизительно 3,9 млрд рублей, в 2014 году — 2,4 млрд рублей. В 2015 было найдено 18,1 млн единиц контрафактной продукции, в 2014 году (отчасти кризисном) — 9,5 млн единиц.

С 3 июля 2016 года у магазинов можно конфисковать ввезённые мимо правообладателей-официалов «серые» товары. Зачастую покупки напрямую в странах производителях оказываются для покупателей дешевле, чем те же вещи, ввезённые официальными дилерами, что и гарантирует ненулевой спрос на покупки за границей. Конфликты российских правообладателей с продавцами регулярны. Так в мае 2016 года компания «Гермес-Мобайл», называющая себя эксклюзивным официальным дистрибьютором продукции Meizu на российском рынке, обвинила магазин JD.com в том, что он вводит в заблуждение своих российских покупателей и продаёт телефоны ненадлежащего качества. Весной 2017 «Смарт оранж», одна из компаний-дистрибьюторов Xiaomi в России, попыталась задушить продажи в Россию от серых продавцов с AliExpress и GearBest.

Похожий сценарий эксплуатировала RDC Group, имеющая статус доверенного лица Xiaomi — предприниматели обратились в таможню с просьбой пресечь ввоз в Росиию продукции китайского бренда. С конца апреля поставки действительно пресекались и лишь в июле таможенники стали пропускать телефоны Xiaomi, купленные с территории России у китайцев в интернет-магазине AliExpress.