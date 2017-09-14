Госдума создала совет по финтеху — он тут же предложил обложить налогом «майнеров» криптовалют


Экспертный совет по финтеху при Госдуме предложил создать реестр майнеров криптовалют, чтобы вовлечь их в уплату налогов в бюджет, сообщил RNS.

Мы буквально позавчера создали экспертный совет по финтеху, который должен сконцентрироваться на разных направлениях использования современных технологий. И одно из направлений — это криптовалюты. Мы определили задачи, что необходимо все-таки легализовать, дать определение, что такое криптовалюта, определить площадку, на которой они должны обмениваться. Ввести реестр майнеров так называемых, — рассказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Ранее в сентябре выяснилось, что Минкомсвязи готовит проект правил обращения криптовалют в стране, в частности подобные операции могли бы действительно облагаться налогом на доходы физических лиц, считают в министерстве. В тоже время глава Центробанка РФ сравнивает майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами. 4 сентября Центробанк распространил сообщение о повышенных рисках операций с криптовалютами и привлечения финансирования через ICO.

Аксаков предложил создать реестр майнеров криптовалют

Экспертный совет по финтеху при Госдуме предлагает создать реестр майнеров криптовалют, чтобы вовлечь их в уплату налогов в бюджет. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе форума Ассоциации банков России в Сочи.

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