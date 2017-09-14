[ Обновление 19:05 ]
Портал «Компромат» попал под полную блокировку за «пиратство». Причиной стала публикация «Рекламная паутина» о BBDO Group Russia, которая является перепечаткой с другого сайта, где этот текст сейчас отсутствует. См. решение Мосгорсуда.
Исходный текст новости:
Сайты Comporomat.ru и kompromat.ru заблокированы российскими провайдерами, заметили авторы «Ведомостей». Для посещения сайта нужно пользоваться адресом compromat.net или открывать привычные адреса в домене .ru при помощи любых средств обхода российских интернет-блокировок. Доступ к одной из страниц сайта ограничен по решению Дорогомиловского суда — истцами выступили Ю. Н. Гущин и Ю. В. Хлебников ответчиком Neive Limited (владелец сайта).
Газета предположила: Если судить по базе «Компромат.ру», иск к ресурсу, скорее всего, подали основатели группы «Гута» Юрий Гущин и Юрий Хлебников. Еще в 2004 г. «Компромат» опубликовал статью «Кто владеет Гута-банком», где указал что у Гущина и Хлебникова якобы имеются многочисленные судимости.
Истцам удалось убедить суд, что «Компромат» незаконно распространяет персональные данные.
В августе 2017 года РосКомСвобода и информационно-аналитический центр «Сова» попытались оспорить применение закона о забвении, по которому, в частности из выдачи поисковиков удалялись «элементы», относящиеся к новостям 2006 и 2008 годов. Российский закон о забвении действует с 2016 года. Закон об «обязанностях забывать» охватывает интернет-поисковики и не касается других интернет-сайтов, например похожих на «Компромат». Незаконное распространение персональных данных, а к ним, с некоторыми оговорками, иногда действительно можно отнести те или иные сообщения о реально существующих людях — в РФ запрещено.
Ранее «Компромат» уже блокировали российские провайдеры в 2008 году, а в 2012 Ru-Center «приостанавливал» делегирование домена проекта.
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Ерунда. За авторские он блокирован, по схеме, т.е. целиком. по иску авторов за перепечатку статьи.
По требованию Роскомнадзора доступ к странице http://www.compromat.ru/page_37658.htm с материалом «Рекламная паутина. Как глава BBDO Элла Стюарт и ее супруг шансонье Юра Колыма «разводят» клиентов » ограничен на территории РФ, содержание публикации посчитали опасной или запрещенной к распространению в России информацией.
Вопросы относительно содержания публикации … рекомендуем адресовать автору материала (оригинал был опубликован на сайте «Инфоликс» 24.01.2017) либо непосредственно его герою — Юрию Истомину
У Роскомсвободы другая версия случившегося. Портал «Компромат» попал под полную блокировку за «пиратство».
В целом сайт бомбили достаточно разные люди, приводит справку Роскомсвобода:
http://www.mos-gorsud.ru/mgs/defend/statementForm/f6b6ba56−9339−4979−9f3e-9d2a5bad505f
Пиратских копий этой статьи с упоминанием BBDO — сотни.
http://rnbee.ru/post-group/kak-glava-bbdo-e-lla-styuart-i-ee-suprug-shanson-e-yura-koly-ma-razvodyat-klientov/
«Наибольшую популярность Истомин получил как исполнитель блатняка под псевдонимом… — Яндекс: нашлось 392 результата