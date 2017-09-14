[ Обновление 19:05 ]

Портал «Компромат» попал под полную блокировку за «пиратство». Причиной стала публикация «Рекламная паутина» о BBDO Group Russia, которая является перепечаткой с другого сайта, где этот текст сейчас отсутствует. См. решение Мосгорсуда.

Исходный текст новости:

Сайты Comporomat.ru и kompromat.ru заблокированы российскими провайдерами, заметили авторы «Ведомостей». Для посещения сайта нужно пользоваться адресом compromat.net или открывать привычные адреса в домене .ru при помощи любых средств обхода российских интернет-блокировок. Доступ к одной из страниц сайта ограничен по решению Дорогомиловского суда — истцами выступили Ю. Н. Гущин и Ю. В. Хлебников ответчиком Neive Limited (владелец сайта).

Газета предположила: Если судить по базе «Компромат.ру», иск к ресурсу, скорее всего, подали основатели группы «Гута» Юрий Гущин и Юрий Хлебников. Еще в 2004 г. «Компромат» опубликовал статью «Кто владеет Гута-банком», где указал что у Гущина и Хлебникова якобы имеются многочисленные судимости.

Истцам удалось убедить суд, что «Компромат» незаконно распространяет персональные данные.

В августе 2017 года РосКомСвобода и информационно-аналитический центр «Сова» попытались оспорить применение закона о забвении, по которому, в частности из выдачи поисковиков удалялись «элементы», относящиеся к новостям 2006 и 2008 годов. Российский закон о забвении действует с 2016 года. Закон об «обязанностях забывать» охватывает интернет-поисковики и не касается других интернет-сайтов, например похожих на «Компромат». Незаконное распространение персональных данных, а к ним, с некоторыми оговорками, иногда действительно можно отнести те или иные сообщения о реально существующих людях — в РФ запрещено.

Ранее «Компромат» уже блокировали российские провайдеры в 2008 году, а в 2012 Ru-Center «приостанавливал» делегирование домена проекта.