«Компромат» заблокирован (обновление: за пиратскую копию статьи о BBDO Group Russia)


[ Обновление 19:05 ]

Портал «Компромат» попал под полную блокировку за «пиратство». Причиной стала публикация «Рекламная паутина» о BBDO Group Russia, которая является перепечаткой с другого сайта, где этот текст сейчас отсутствует. См. решение Мосгорсуда.

Исходный текст новости:

Сайты Comporomat.ru и kompromat.ru заблокированы российскими провайдерами, заметили авторы «Ведомостей». Для посещения сайта нужно пользоваться адресом compromat.net или открывать привычные адреса в домене .ru при помощи любых средств обхода российских интернет-блокировок. Доступ к одной из страниц сайта ограничен по решению Дорогомиловского суда — истцами выступили Ю. Н. Гущин и Ю. В. Хлебников ответчиком Neive Limited (владелец сайта).

Газета предположила: Если судить по базе «Компромат.ру», иск к ресурсу, скорее всего, подали основатели группы «Гута» Юрий Гущин и Юрий Хлебников. Еще в 2004 г. «Компромат» опубликовал статью «Кто владеет Гута-банком», где указал что у Гущина и Хлебникова якобы имеются многочисленные судимости.

Истцам удалось убедить суд, что «Компромат» незаконно распространяет персональные данные.

В августе 2017 года РосКомСвобода и информационно-аналитический центр «Сова» попытались оспорить применение закона о забвении, по которому, в частности из выдачи поисковиков удалялись «элементы», относящиеся к новостям 2006 и 2008 годов. Российский закон о забвении действует с 2016 года. Закон об «обязанностях забывать» охватывает интернет-поисковики и не касается других интернет-сайтов, например похожих на «Компромат». Незаконное распространение персональных данных, а к ним, с некоторыми оговорками, иногда действительно можно отнести те или иные сообщения о реально существующих людях — в РФ запрещено.

Ранее «Компромат» уже блокировали российские провайдеры в 2008 году, а в 2012 Ru-Center «приостанавливал» делегирование домена проекта.

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Добавить 4 комментария

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    Олег Яшин Русский Щит

    Ерунда. За авторские он блокирован, по схеме, т.е. целиком. по иску авторов за перепечатку статьи.

    По требованию Роскомнадзора доступ к странице http://www.compromat.ru/page_37658.htm с материалом «Рекламная паутина. Как глава BBDO Элла Стюарт и ее супруг шансонье Юра Колыма «разводят» клиентов » ограничен на территории РФ, содержание публикации посчитали опасной или запрещенной к распространению в России информацией.
    Вопросы относительно содержания публикации … рекомендуем адресовать автору материала (оригинал был опубликован на сайте «Инфоликс» 24.01.2017) либо непосредственно его герою — Юрию Истомину

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    Иван Ильин

    У Роскомсвободы другая версия случившегося. Портал «Компромат» попал под полную блокировку за «пиратство».

    Претензии ООО «Малибу» вызвала статья «Рекламная паутина», рассказывающая о деятельности BBDO Group Russia (филиала крупнейшей мировой рекламно-коммуникационной группы BBDO Worldwide). Сама публикация является перепечаткой с другого сайта, где она в данный момент отсутствует.

    В целом сайт бомбили достаточно разные люди, приводит справку Роскомсвобода:

    Весной и летом прошлого года претензии к «Компромату» высказывали начальник УМВД РФ по городу Брянску Олег Широбоков и бизнесмен Сергей Михайлов, которого иногда связывают с Солнцевский ОПГ. Первый подавал иск «о защите чести, достоинства и деловой репутации» и проиграл его в суде, второй — реализовывал своё «право на забвение», и его усилия частично увенчались успехом. […]

    Иск против интернет-издания подали владельцы «Гута-банка» Ю.Н.Гущин и Ю.В.Хлебников. Претензии истцов вызвали статьи «Кто владеет Гута-банком», «В Гуте запахло паленым», «Рейдерская осада», «Гута-банк — экономическое чудо-юдо?», «Гутаперчевые мальчики», «Гута-Банк защищается». Интересен тот факт, что указанная на сайте «персональная» информация есть в свободном доступе в Сети.[…]

    В начале августа этого года Роскомнадзор включил «Компромат.ру» в реестр запрещенных сайтов на основании решения Октябрьского районного суда Белгорода по иску о защите чести и достоинства главы Белгородского УВД, генерал-майора полиции Виктора Пестерева.

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