Медиахолдинг РБК Григория Березкина продал сайт о технологиях CNews его главреду Максиму Казаку и гендиректору Эдуарду Эрколе (сделка инициирована, но ещё не закрыта). Холдинг несколько лет искал покупателя на этот актив и запрашивал за него 100 млн руб., но ни один из крупных интересантов не дошел до сделки. Без поддержки РБК доходы сайта могут сократиться, полагают конкуренты. Источники «Коммерсанта» на медиарынке рассказали, что РБК оценивал CNews в 100 млн рублей и относил к второстепенным активам холдинга. РБК был готов расстаться с CNews уже несколько лет, как до продажи самого РБК Григорию Берёзкину, так и до неё, при Михаиле Прохорове. По оценке SimilarWeb издание посещают 3,8 миллионов читателей в месяц, больше половины из них, 56% приходят из поисковых систем. По данным «СПАРК-Интерфакс», убыток ООО «Синьюс.ру» в 2017 году составил 27 млн руб. при выручке 75,5 млн руб.

Главред ComNews.ru Леонид Коник допустил, что приобретение обошлось покупателям не дороже 80 миллионов рублей и уточнил: «если названные покупатели действовали только в своих интересах и на следующем этапе не возникнут реальные бенефициары сделки — например, какой-нибудь крупный системный интегратор, которым двигали интересы престижа или контроля информационного ресурса».

Два собеседника «Коммерсанта» утверждают, что менеджеры CNews, параллельно с работой над этим проектом занимаются развитием «конкурирующего» TAdviser. Первое издание заняло третье место по цитируемости среди изданий об IT во II квартале 2018 по данным Медиалогии, TAdviser — пятое место.