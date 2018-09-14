Samsung объявил, что обновлённая платформа Health приоткрыла доступ свою экосистему. Приложение получило пакет SDK для интеграции со сторонними сервисами, что поможет стратегическим партнерам развивать собственные продукты внутри Health. В частности появились опции «Контроль симптомов» и «Спроси эксперта» (в РФ пока не работает), формально они позволяют находить необходимую медицинскую информацию, не покидая приложения, а также проверять симптомы, сохранять медицинские рецепты и консультироваться онлайн у специалистов. Тем не менее Samsung оговаривается, что никакой юридической ответственности за диагностику, лечение или профилактику он не несёт.

Samsung Health предназначен только для поддержания физической формы и здоровья и не может использоваться для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.

В июле 2018 года «Яндекс» не помешал «утечке» слухов про свой будущий смартфон Яндекс.Телефон. Предположительно россияне предпочтут предустановить на аппарат свои собственные сервисы, в частности у «Яндекса» есть телемедицинский сервис Яндекс.Здоровье и готовится необходимая по закону клиника.

Представленное в 2012 году приложение S Health, поначалу представляло собой простой фитнес-трекер для смартфонов линейки Galaxy. По статистике МТС за полный 2017 год (оператор владеет крупнейшей среди большой четвёрки розничной сетью) смартфоны Samsung оказались самыми востребованными у покупателей на рынке РФ с долей порядка 25,2% в штучном выражении.