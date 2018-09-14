Лидер рынка смартфонов Samsung интегрировал телемедицину в приложение Health (в РФ консультаций пока нет)


Samsung объявил, что обновлённая платформа Health приоткрыла доступ свою экосистему. Приложение получило пакет SDK для интеграции со сторонними сервисами, что поможет стратегическим партнерам развивать собственные продукты внутри Health. В частности появились опции «Контроль симптомов» и «Спроси эксперта» (в РФ пока не работает), формально они позволяют находить необходимую медицинскую информацию, не покидая приложения, а также проверять симптомы, сохранять медицинские рецепты и консультироваться онлайн у специалистов. Тем не менее Samsung оговаривается, что никакой юридической ответственности за диагностику, лечение или профилактику он не несёт.

Samsung Health предназначен только для поддержания физической формы и здоровья и не может использоваться для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.

В июле 2018 года «Яндекс» не помешал «утечке» слухов про свой будущий смартфон Яндекс.Телефон. Предположительно россияне предпочтут предустановить на аппарат свои собственные сервисы, в частности у «Яндекса» есть телемедицинский сервис Яндекс.Здоровье и готовится необходимая по закону клиника.

Представленное в 2012 году приложение S Health, поначалу представляло собой простой фитнес-трекер для смартфонов линейки Galaxy. По статистике МТС за полный 2017 год (оператор владеет крупнейшей среди большой четвёрки розничной сетью) смартфоны Samsung оказались самыми востребованными у покупателей на рынке РФ с долей порядка 25,2% в штучном выражении.

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