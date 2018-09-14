Аркадий Маркарьян занял должность главы по 3C, computers, communication, consumer electronics, в новом «трансграничном» подразделении Яндекс.Маркета (названия у платформы ещё нет). С начала 2018 года поисковик по товарам участвует в совместном предприятии со «Сбербанком», партнёры строят новый онлайн-маркетплейс под брендом «Беру!», «трансграничный» проект и поддерживают привычный Маркет. Специализацией Маркарьяна всегда были устройства того или иного бренда, принадлежащего работодателю, а не магазины. На момент публикации известно, что «Яндекс» уже выпустил или готовит к продаже три собственных устройства: мультимедийную колонку Яндекс.Станция (появилась в продаже ограниченным тиражом 10 июля 2018 года), Яндекс.Телефон и Яндекс.Модуль, для управления умным домом. Однако представитель Яндекс.Маркета уточнил, что на «трансграничной» платформе будет «сильное направление телефонов и потребительской техники» независимых от «Яндекса» марок, поэтому СП наняло сильного человека на это направление. Владельцы СП намерены на эксклюзивной основе торговать нишевыми телефонами B-брендов и попытаются поучаствовать в выводе на рынок некоторых моделей привычных A-брендов, рассказывал «Коммерсанту» глава будущей платформы Алекс Васильев.

В сентябре издание сообщило, что СП Сбербанка и «Яндекса» нашло новых партнеров для платформы трансграничной электронной торговли, запуск которой ожидается в октябре. Ими стали китайские производители нишевых сверхпрочных телефонов Cubot, Leagoo и Nomu. Рынок защищенных смартфонов с противоударными свойствами и водонепроницаемостью последние несколько лет растет примерно втрое быстрее рынка обычных устройств в мире, объяснил бывший топ-менеджер российских структур Alibaba Group и LeEco, а ныне глава платформы Васильев.

Планы «Яндекса» может скорректировать готовящееся обновление антимонопольного законодательства. 30 августа 2018 года Правительство поручило ФАС России и другим ведомствам до 10 октября 2018 внести предложения по совершенствованию антимонопольного регулирования в сфере принципа исчерпания прав. Власть намерена легализовать параллельный импорт и сделать «эксклюзив», подобный телефонному «эксклюзиву» в проекте Сбербанка и «Яндекса» невозможным. В Правительстве считают, что товар иностранного производства может поставлять на территорию РФ как сам производитель-правообладатель товарного знака либо иной хозяйствующий субъект по согласованию с производителем, так и хозяйствующий субъект без согласования с производителем. Однако конкретный рынок телефонов пока относительно безопасен для СП, так как их импорт ограничен не только желаниями правообладателя в РФ и его партнёра-производителя в Китае, но и государственной сертификацией.

Начал работать в компании «Яндекс"

Сентябрь 2018 г. — Head of 3C

Москва

Yandex.Market: Computers, communication, consumer electronics.

Аркадий Маркарьян имеет большой опыт работы на производителей гаджетов. Специалист работал на руководящих должностях или в менеджменте Mi, LeEco Russia, Phicomm Russia (производитель телефонов), Prestigio, Huawei Technologies, HTC и ASUS. В большинстве перечисленных компаний он занимался развитием бизнеса, в остальных случаях — продажами.