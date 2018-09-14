Оператор связи МТС объявил о приобретении достраиваемого дата-центра «Авантаж», в подмосковном Лыткарино. Центр готов на 80% — всего на площади 6400 квадратных метров разместятся 2240 серверных стоек, это один из крупнейших центров обработки данных в России (большие мощности есть только у двух российских дата-центров: Nord DataLine и DataPro). Покупка обошлась в 8,9 миллиардов рублей. Оператор намерен использовать центр для будущей экспансии на B2B рынке. В частности серверы в Лыткарино будут оказывать облачные хостинговые услуги.

Осенью 2018 года свой облачный хостинг запустил новый игрок на рынке хостинга, но одна из главных IT-компаний России — «Яндекс». Под названием Яндекс.Облако появился сервис облачных вычислений и хранения данных. По оценке Анатолия Орлова, в прошлом руководителя разработки поиска «Яндекса», крупнейшие компании способны покупать железо для дата-центров в 3−5 раз дешевле, чем небольшие бизнесы. ЭТо делает бизнес на дата-центрах особенно привлекательным для гигантов.