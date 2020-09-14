«Магнит» превратит приложение программы лояльности в суперприложение, расссказал на открытии «цифрового офиса» в Сколково исполнительный директор Флориан Янсен.

До конца 2020 года 35 млн активных пользователей приложения лояльности получат доступ к онлайн-заказам и доставке продуктов и лекарств из аптек. Позже к ним «могут добавиться» платёжный сервис MPay, виртуальный оператор, сервис платежей по QR-коду. Через MPay можно будет платить за ЖКХ и услуги связи.

Янсен отметил в своей презентации, что «Магнит» в последнее время «потерял фокус на технологиях и инновациях», отстал от требований к технологиям клиентов, контрагентов, сотрудников. Теперь он будет строить «сильный цифровой бренд» и становиться «ведущим цифровым работодателем». Команда данных и аналитики вырастет более чем в два раза, специалистов планируется привлекать в том числе за рубежом.

О грядущей «цифровой трансформации» «Магнита» стало известно ещё в мае, когда решать эту задачу пришли пять экс-топ-менеджеров онлайн-маркетплейса Lamoda, в том числе Янсен.

Кроме того, у «Магнита» появятся два сервиса доставки: быстрая и «рассчитанная на крупные и регулярные покупки, с чуть более длительными сроками». Обсуждается интеграция с Яндекс.Едой; с мая тестируется экспресс-доставка из двух точек Яндекс.Лавки; уже есть партнёрство с Delivery Club. Эта доставка работает в нескольких районах Москвы, до конца года должна развернуться на обе столицы.

«В Mail.ru Group и „Сбербанке“ решили делать на базе сервиса доставки Delivery Club „суперапп в сфере еды“», передаёт Коммерсант. «Вслед за возможностью заказа еды навынос в него добавили и функцию бронирования столиков в ресторанах».

Концепция универсальных супераппов с не связанными между собой сервисами выглядит переоцененной, но, если говорить исключительно про одну вертикаль потребностей, например общественное питание и заказ готовой еды, это выглядит более логичным и удобным для клиента, рассказал изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

На российском рынке пионеры супераппов -- «Тинькофф», Яндекс с приложением Go и ВКонтакте.

По словам Анны Михиной, вице-президента по развитию лайфстайл-сервисов Тинькофф, вскоре в суперприложении Тинькофф будут представлены разные виды бизнеса — от аптек до киносетей, от сервисов по доставке еды и выгула собак до образовательных платформ. Это одновременно и свой «внутренний AppStore» с мини-приложениями, и первый российский WeChat на финансовом рынке с партнерскими сервисами и услугами.

Михина высказывала в июле мнение, что много супераппов в России не будет. Тогда она предположила появление приложения от «Сбербанка» и рассказала, что оно будет у ВТБ. Причём «Магнит» она назвала будущим партнёром ВТБ, наряду с Burger King, «Почтой России», РЖД, СОГАЗом, «Динамо», ivi.ru, Zvooq, Parter.ru и «Яндексом».