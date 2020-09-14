«Магнит» превратит приложение программы лояльности в суперприложение, расссказал на открытии «цифрового офиса» в Сколково исполнительный директор Флориан Янсен.
До конца 2020 года 35 млн активных пользователей приложения лояльности получат доступ к онлайн-заказам и доставке продуктов и лекарств из аптек. Позже к ним «могут добавиться» платёжный сервис MPay, виртуальный оператор, сервис платежей по QR-коду. Через MPay можно будет платить за ЖКХ и услуги связи.
Янсен отметил в своей презентации, что «Магнит» в последнее время «потерял фокус на технологиях и инновациях», отстал от требований к технологиям клиентов, контрагентов, сотрудников. Теперь он будет строить «сильный цифровой бренд» и становиться «ведущим цифровым работодателем». Команда данных и аналитики вырастет более чем в два раза, специалистов планируется привлекать в том числе за рубежом.
О грядущей «цифровой трансформации» «Магнита» стало известно ещё в мае, когда решать эту задачу пришли пять экс-топ-менеджеров онлайн-маркетплейса Lamoda, в том числе Янсен.
Кроме того, у «Магнита» появятся два сервиса доставки: быстрая и «рассчитанная на крупные и регулярные покупки, с чуть более длительными сроками». Обсуждается интеграция с Яндекс.Едой; с мая тестируется экспресс-доставка из двух точек Яндекс.Лавки; уже есть партнёрство с Delivery Club. Эта доставка работает в нескольких районах Москвы, до конца года должна развернуться на обе столицы.
«В Mail.ru Group и „Сбербанке“ решили делать на базе сервиса доставки Delivery Club „суперапп в сфере еды“», передаёт Коммерсант. «Вслед за возможностью заказа еды навынос в него добавили и функцию бронирования столиков в ресторанах».
Концепция универсальных супераппов с не связанными между собой сервисами выглядит переоцененной, но, если говорить исключительно про одну вертикаль потребностей, например общественное питание и заказ готовой еды, это выглядит более логичным и удобным для клиента, рассказал изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
На российском рынке пионеры супераппов -- «Тинькофф», Яндекс с приложением Go и ВКонтакте.
По словам Анны Михиной, вице-президента по развитию лайфстайл-сервисов Тинькофф, вскоре в суперприложении Тинькофф будут представлены разные виды бизнеса — от аптек до киносетей, от сервисов по доставке еды и выгула собак до образовательных платформ.
Это одновременно и свой «внутренний AppStore» с мини-приложениями, и первый российский WeChat на финансовом рынке с партнерскими сервисами и услугами.
Михина высказывала в июле мнение, что много супераппов в России не будет. Тогда она предположила появление приложения от «Сбербанка» и рассказала, что оно будет у ВТБ. Причём «Магнит» она назвала будущим партнёром ВТБ, наряду с Burger King, «Почтой России», РЖД, СОГАЗом, «Динамо», ivi.ru, Zvooq, Parter.ru и «Яндексом».
Кроме Тинькофф, скорее всего, это будут приложения от Mail.ru Group, «Яндекса», «Сбербанка» и ВТБ, плюс, возможно, откуда-то прилетит черный лебедь. Но вряд ли таких лебедей будет много. Не все крупные игроки, способные вытянуть такой проект, заинтересованы в этом. Например, Газпромбанк не собирается, потому что они хотят сделать классный, полностью диджитализированный и облачный банк.
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