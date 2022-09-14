Французская компания Yubo с весны этого года смогла привлечь в свою социальную платформу более 60 млн пользователей. Ключевой особенностью проекта является нейросеть, которая, как утверждают создатели, с точностью 98,9% определяет возраст пользователя при помощи камеры мобильного телефона. Благодаря этому компания решила сверхактуальную проблему подтверждения возраста пользователя, что нужно, к примеру, для выполнения национальных законов по ограничению рекламы определённых видов продукции на подростковую аудиторию.

Yubo пошла еще дальше и запретила регистрацию пользователям старше 50 лет и младше 13 лет, также взрослым людями моложе 50 разрешено общаться только с пользователями общей с ними возрастной группы. Якобы — это необходимо для того, чтобы исключить риски абьюза в отношении несовершеннолетних. Пока неизвестно, собирается ли Yubo продавать свое решение сторонним компаниям, вероятно нашелся бы достаточно большой спектр компаний, которые им бы заинтересовались, например сервисы знакомств.