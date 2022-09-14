Зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает необходимым "вводить в законодательство понятие оператора «значительных массивов данных»". Идеи Горелкина достаточно часто воплощаются в законопроекты и законы. Тем более, когда с ним согласен "Роскомнадзор".

Сейчас любое юрлицо может законно заниматься обработкой любых объемов информации – и не обязано доказывать государству, что способно обеспечить их должную защиту. Право обработки значительных массивов персональных данных нужно оставить только тем организациям, которые подтвердят должный уровень информационной безопасности. Еще один момент, в котором я полностью согласен с коллегами из Роскомнадзора – криминализация действий лиц, задействованных в незаконном обороте краденых персданных. Необходимо вводить уголовную ответственность, предусмотреть суровое наказание для всех участников теневых цепочек: тех, кто организует утечки, кто им помогает, кто продает и кто организует необходимую для этого инфраструктуру.

Роскомнадзор зафиксировал около 60 крупных утечек данных с начала года. Среди данных - медицинская информация, потребительские предпочтения и другие сведения, которые могут использоваться для мошенничества и манипуляций.