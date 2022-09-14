Зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает необходимым "вводить в законодательство понятие оператора «значительных массивов данных»". Идеи Горелкина достаточно часто воплощаются в законопроекты и законы. Тем более, когда с ним согласен "Роскомнадзор".
Сейчас любое юрлицо может законно заниматься обработкой любых объемов информации – и не обязано доказывать государству, что способно обеспечить их должную защиту. Право обработки значительных массивов персональных данных нужно оставить только тем организациям, которые подтвердят должный уровень информационной безопасности.
Еще один момент, в котором я полностью согласен с коллегами из Роскомнадзора – криминализация действий лиц, задействованных в незаконном обороте краденых персданных. Необходимо вводить уголовную ответственность, предусмотреть суровое наказание для всех участников теневых цепочек: тех, кто организует утечки, кто им помогает, кто продает и кто организует необходимую для этого инфраструктуру.
Роскомнадзор зафиксировал около 60 крупных утечек данных с начала года. Среди данных - медицинская информация, потребительские предпочтения и другие сведения, которые могут использоваться для мошенничества и манипуляций.
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Ну и для тех, кто преступно-халатно предоставил доступ к данным более широкому кругу лиц (в т.ч. из своих сотрудников) и/или в большем объёме, чем требуется производственной необходимостью.
Знал господина лично пару лет назад. К сожалению, протеже Тулеева, принял тренд на "запретить" вместо "разрешить". Слушайте, сейчас каждый второй бизнес связан так или иначе связан с обработкой ПД, потому что транзакции, бонусы, программы лояльности. Давайте вернемся к наличным и к очередям и всё будет прекрасно, как на Кубе. Зачем городить лишние законы, когда досаточно привлекать нарушителей к ответственности?
Так пусть отвязываются. Всякие программы лояльности это в чистом виде чья-то бесполезная работа: усилия затрачены, но никакой продукт не создан. Соревнование "кто больше денег потратит впустую" между конкурентами, в итоге все тратят много. Примерно как майнинг. Разумеется, за счёт покупателей, коими так или иначе является всё население.