Правительство Макрона может переквалифицировать дарксторы доставки еды, продуктов и других товаров из магазинов в склады, чтобы закрывать их внутри городов. В Европе, как и везде, со времён пандемии расплодилась быстрая доставка курьерами на микромобильном транспорте "за 10 минут". В результате обычные продуктовые магазины заменяются дарксторами, где курьерам собирают заказ. Жители домов, в которых и рядом с которыми располагаются дарксторы, крайне ими недовольны. Под окнами гремят грузовики с продуктами, курьеры на байках и велосипедах в ожидании заказа собираются толпами, шумят, курят траву, ругаются и справляют нужду где попало. В Париже около 80 дарксторов.

Городские власти, тем временем, озабочены, что тренд на "быструю коммерцию" опустошает места для традиционного шоппинга - например, торговые центры со всей их развлекательной инфраструктурой - и грозят появлением "атомизированного общества потребителей-одиночек". Заммэра Лиона тоже считает это более социально-философским вопросом, чем кажется, дескать, не развратился ли народ, которому срочно подавай пачку макаронов или флакон шампуня в 11 вечера за 10 минут?

Парижская мэрия давно пытается укротить дарксторы, но фудтех- и деливери-стартапы упорно находят лазейки в законодательстве, а штрафы для них оказываются несущественными. В отчаянии мэрия объединилась с руководством Лиона, Ниццы и Монпелье и убедила правительство "уточнить законодательство о городском планировании и упростить для муниципалитетов закрытие дарксторов". Этому должно помочь определение дарксторов как складов, а не магазинов. Тёмные кухни изменения в законодательстве тоже скорее всего затонут, хотя пока непонятно, как.

В ноябре 2020 года жители московских Хамовников атаковали даркстор Яндекс.Лавки и заблокировали его работу. Это была первая точка сервиса, появившаяся летом 2019 года.

«Люди начали собираться резко, было заметно, что идет целая толпа. Они выходили из-за углов, надвигались, дергали за ручки склада, стали требовать немедленно их впустить. Я не понимал, зачем они это делают», — рассказывает Шерзод, директор точки «Яндекс.Лавки» на Кооперативной улице. Он говорит, что впускать никого не собирался, во-первых, из-за санитарного режима и нахождения на складе продуктов (он добавляет, что многие были без масок), во-вторых, потому что боялся погрома. В какой-то момент прозвучали даже обвинения в преступлениях. «Люди начали кричать: „У вас там террористы, вы террористов скрываете, делаете бомбу! Откуда мы знаем, что вы там делаете?“

Участники протеста были недовольны круглосуточным шумом, гоняющими по улицам курьерами и утверждали, что в Лавке "не соблюдают санитарные нормы" (хотя сами пришли на погром без масок):

Список претензий у жителей трех домов к «Лавке» длинный — их в в беседе с МОХ озвучивает Светлана С. Она также говорила о том, что даркстор скорее является "складом еды" и не должен располагаться в жилом доме.