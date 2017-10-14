Китайские власти решили получить по 1% «акций с особыми правами» у Tencent, Weibo и Youku Tudou (клон YouTube принадлежащий Alibaba), сообщил Ли Юань в The Wall Street Journal (русский перевод опубликовали «Ведомости»). Это очередной этап развития управленческих идей компартии, рассказал автор публикации. В советы директоров интернет-гигантов вошли или войдут чиновники.

Неназванный член советов директоров нескольких медиакомпаний обсуждал с правительством выпуск специальных акций управления — крупнейшие компании возможно будут дарить свои акции правительству или его фондам. Мелкие стартапы получат прямые инвестиции госкомпаний, а более крупный бизнес получит финасирование через госфонды. В частности госрегуляторы и официальное официальное издание ЦК КПК «Жэньминь жибао» уже купили небольшие доли мобильных новостных платформ Yidian Zixun и Beijing Tiexue Tech (меньше 2%). «Жэньминь жибао» получила место в совете директоров Beijing Tiexue, которая занимается сайтом военно-патриотического толка и онлайн-форумом. Теперь «Жэньминь жибао» будет анализировать контент Tiexue, за что платформа будет платить официальному изданию. «Каждой компании в конце концов придется пойти на это. Чем раньше она это сделает, тем больше будет ее преимущество перед конкурентами», — прорекламировал сотрудничество бизнеса и власти знакомый со сделкой человек.

Летом 2016 года Alibaba, Tencent, Baidu и другие подчинились указаниям Пекина и выделили $11,7 млрд для инвестиций в государственного мобильного оператора China Unicom. Сооснователь Tencent Пони Ма сейчас пропагандирует интеграцию Южного Китая с Гонконгом. Основатель Alibaba Джек Ма и привлечённые им предприниматели потратят $15,2 млрд на поддержку бедных (это один из высказанных Си Цзиньпином, генсеком компартии Китая, приоритетов развития страны).

В прошлом году Alibaba обязалась обучить навыкам интернет-торговли и частично оплатить миллиону китайских комсомольцев возвращение из городов «первых линий» на село. «Мы создаем для акционеров добавочную стоимость, а они не хотят, чтобы мы встали в оппозицию правительству и обанкротились. Что бы [власти] ни велели, мы это сделаем», — говорил Джек Ма (сам бывший чиновник китайского министерства внешнеэкономических связей и внешней торговли).

В 2009 году российский «Яндекс» предложил «Сбербанку» «золотую акцию» — стоимостью лишь в 1 евро, но с правом вето на сделки. Банк может владеть «золотой акцией» до тех пор, пока Центробанк или правительство РФ контролируют «Сбербанк», в противном случае «Яндекс» должен передать акцию дургой подконтрольной правительству структуре, не связанной с конкурентами «Яндекса». Если «Сбербанк» начнёт контролировать компанию конкурента «Яндекса» — акция тоже поменяет владельца.