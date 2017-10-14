Алекс Могилевский — архитектор Internet Explorer и один из разработчиков стандарта CSS стал сотрудником «Яндекса», сообщил сам Алекс в Facebook. В Microsoft Могилевский проработал 17 лет. В обмене репликами с «Роем!» Могилевский не стал конкретизировать свои задачи в российском поисковике, однако отметил, что будет заниматься не «Браузером», а фронт-эндом продуктов поисковика.

В феврале 2017 года, после десяти лет работы в Microsoft «Machine Learning Algorithms», к «Яндексу» присоединился Михаил Биленко, в должности главы управления машинного интеллекта и исследований компании. В августе Яндекс.Переводчик возглавил Дэвид Талбот, ранее руководившей группой разработки технологии генерации естественного языка в лондонском офисе Google.