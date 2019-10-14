«КиноПоиск» Яндекса анонсировал премьеры собственного контента «каждый месяц». «Okko» Рамблера тоже


«Ольга Филипук из Яндекса сегодня заявила на MIPCOM, что со следующей весны на Кинопоиске каждый месяц будут идти премьеры собственного контента», — передала Ксения Болецкая — «Сериалы и фильмы. Но деталей никаких. Я знаю и писала о трёх сериалах для Яндекса и паре фильмов».

Ранее днём конкуренты из онлайн-кинотеатра Okko впервые рассказали — до конца 2019 года их кинотеатр покажет 5 собственных сериалов [если Яндекс предполагает 1 премьеру в месяц, а не множество премьер, то темп у Okko получается вдвое выше ~ по 2 премьеры в месяц].

В прошлом владельцы упомянутых кинотеатров уже рассказывали о части премьер. Так Группа Rambler, владеющая Okko, профинансировала съёмки сериала «Бендер» с актёром Сергеем Безруковым в главной роли. Яндекс же, для начала, сфокусировался не на юморе, а на паре жёстких проектов: детективе и сериале о чиновниках и коррупции.

В феврале прошлого 2018 года «Яндекс» открыл продюсерский центр для поддержки авторов кино. В обмен на помощь «Яндекс» рассчитывал получать долю от реализации всех прав на картину в России. Идея появилась ещё в 2017-м, тогда Яндекс рассматривал сотрудничество с креативными специалистами ТВ-3. В 2018 КиноПоиск купил эксклюзивные права на сериал «Касл-Рок».

Сейчас видеопроекты Рамблера и Яндекса конкурируют спортивными эксклюзивами. У первого холдинга можно посмотреть футбол Английской Премьер-лиги, Яндекс сфокусировался на хоккее НХЛ.

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    Ден

    Проблема всех этих русских онлайн-кинотеатров (всякие там: ииГоГо, Бэ-медиатека, коККо, динозавр и т. п. высосанные из пальца тупые названия, вызывающие рвотный рефлекс) — это то, что кроме унылого русского старперсокго кино, мультфильмов, плохих русских сериалов, дешевых русских фильмов и нескольких зарубежных фильмов — смотреть абсолютно нечего, от слова «совсем» (и даже за деньги).
    База зарубежных фильмов — крайне мала.
    Позаботились о детях, но игнорируют взрослых.

    Не удивительно.

    И подарочные купоны на бесплатный просмотр (так щедро вылезающих из каждой щели сегодня) — выглядит как безысходность…
    Если только не смотреть до посинения какие-нибудь «смешарики» или унылые русские фильмы (про успехи ссср, космоса и т. п. которые уже изрядно всем надоели…).

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