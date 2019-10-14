«Ольга Филипук из Яндекса сегодня заявила на MIPCOM, что со следующей весны на Кинопоиске каждый месяц будут идти премьеры собственного контента», — передала Ксения Болецкая — «Сериалы и фильмы. Но деталей никаких. Я знаю и писала о трёх сериалах для Яндекса и паре фильмов».

Ранее днём конкуренты из онлайн-кинотеатра Okko впервые рассказали — до конца 2019 года их кинотеатр покажет 5 собственных сериалов [если Яндекс предполагает 1 премьеру в месяц, а не множество премьер, то темп у Okko получается вдвое выше ~ по 2 премьеры в месяц].

В прошлом владельцы упомянутых кинотеатров уже рассказывали о части премьер. Так Группа Rambler, владеющая Okko, профинансировала съёмки сериала «Бендер» с актёром Сергеем Безруковым в главной роли. Яндекс же, для начала, сфокусировался не на юморе, а на паре жёстких проектов: детективе и сериале о чиновниках и коррупции.

В феврале прошлого 2018 года «Яндекс» открыл продюсерский центр для поддержки авторов кино. В обмен на помощь «Яндекс» рассчитывал получать долю от реализации всех прав на картину в России. Идея появилась ещё в 2017-м, тогда Яндекс рассматривал сотрудничество с креативными специалистами ТВ-3. В 2018 КиноПоиск купил эксклюзивные права на сериал «Касл-Рок».

Сейчас видеопроекты Рамблера и Яндекса конкурируют спортивными эксклюзивами. У первого холдинга можно посмотреть футбол Английской Премьер-лиги, Яндекс сфокусировался на хоккее НХЛ.