По данным Бюро переписи населения США, в 2018 году самый большой медианный доход начали получать те, кто работает из дома — «удалёнщики» (не путать с «фрилансерами»). Чтобы получить у работодателя право работать удалённо, как правило, потребуется профессия из IT сферы. За «удалёнщиками» по уровню дохода следуют те, кто добирается на работу общественным транспортом. И, наконец, меньше всего зарабатывают люди, приезжающие в офис или цех на собственном автомобиле. «Парадоксальное» расположение второго-третьего мест объясняется тем, что общественный транспорт развит в крупных богатых городах: Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Сан-Франциско и Бостоне, где зарплаты за схожий труд сами по себе выше.

Ситуация существенно изменилась по сравнению с 2010 годом: тогда те, кто работает из дома, зарабатывали на 11% меньше тех, кто ездит в офис, сейчас они получают на 5% больше, перевёл РБК подсчёты агентства Bloomberg.