В Google Play запрещено публиковать приложения, предоставляющие пользователям доступ к вводящим в заблуждение или вредоносным финансовым продуктам и услугам. Как заметил The Wall Street Journal, в последней редакции правил публикации приложений появился ещё и пункт, который исключает публикацию приложений сервисов краткосрочных займов:

Запрещено публиковать приложения, предлагающие потребительские кредиты, которые необходимо полностью погасить в течение 60 дней после выдачи кредита или быстрее (краткосрочные потребительские кредиты).

И, отдельно для США:

В США запрещены приложения, предлагающие потребительские кредиты с годовой процентной ставкой более 36%.

На момент публикации в Google Play доступны такие российские микрозаймовые приложения, как «Займы онлайн» MoneyMan, «Робот онлайн займов» Zaymer.ru и другие. Они могут иметь более 100,000 установок каждое по статистике Google Play. На момент публикации в упомянутых выше и других приложениях можно оформить займ на срок менее 60 дней (с годовой процентной ставкой в разы выше 36%).