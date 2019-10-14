В Google Play запрещено публиковать приложения, предоставляющие пользователям доступ к вводящим в заблуждение или вредоносным финансовым продуктам и услугам. Как заметил The Wall Street Journal, в последней редакции правил публикации приложений появился ещё и пункт, который исключает публикацию приложений сервисов краткосрочных займов:
Запрещено публиковать приложения, предлагающие потребительские кредиты, которые необходимо полностью погасить в течение 60 дней после выдачи кредита или быстрее (краткосрочные потребительские кредиты).
И, отдельно для США:
В США запрещены приложения, предлагающие потребительские кредиты с годовой процентной ставкой более 36%.
На момент публикации в Google Play доступны такие российские микрозаймовые приложения, как «Займы онлайн» MoneyMan, «Робот онлайн займов» Zaymer.ru и другие. Они могут иметь более 100,000 установок каждое по статистике Google Play. На момент публикации в упомянутых выше и других приложениях можно оформить займ на срок менее 60 дней (с годовой процентной ставкой в разы выше 36%).
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Что-то миллениалы совсем расслабились — не все валюты и не всегда бывают столь же устойчивыми, как доллар. Например, рубль, бывало, проваливался в год гораздо сильнее, чем на 36% (по-моему, он в иные дни сильнее проваливался). Для каких-то рынков такая ставка может быть и нормальной — чего же всех под одну гребёнку грести.
Ограничение про проценты есть только для американцев. В России
и т. д. можно делать приложения с займами под больший процент, лишь бы они не были приложениями краткосрочных займов (на 60 дней или меньше).