Обозреватель Bloomberg Алекс Уэбб объяснил почему создатель знаменитых пылесосов «Dyson» Джеймс Дайсон не смог создать электромобиль. Сегодняшняя разработка электромобиля бессмысленна в разрезе будущей отдачи с продаж. Их разработка просто слишком простая и дёшевая. Низкие барьеры для входа обозначают, что «любой желающий» может сделать свой электромобиль.

Пример: по оценке Goldman Sachs Group Inc., если для сборки автомобиля с ДВС потребуется разработать и произвести около 30 000 компонентов — у электромобиля их лишь 11 000.

Запланированные на разработку электромобиля инвестиции «Dyson» в размере 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов) могут просто никогда не вернуться. Примеры чему уже есть. Так акции Nio, шанхайского разработчика, поддержанного Tencent Holdings Ltd. и Baidu Inc., с момента IPO в прошлом году подешевели на 86%.

Как выяснил Уэбб, в письме к сотрудникам миллиардер Дайсон признался, что не видит способа сделать автомобиль «коммерчески жизнеспособным». Опыт лидера рынка годами лишь подтверждает опасения, только в I кв. 2019 года чистый убыток Tesla Inc. составил $702 млн.

Другая неприятность — конкурентное давление не от «новичков», а от «старичков» авторынка. Лишь 6 крупнейших автопроизводителей мира обязались потратить на электрификацию не менее $141 млрд в ближайшие годы (пример: созданная в 2003 году Tesla, за 16 лет привлекла $18,5 млрд, вышеупомянутый Tencent вложил $1,8 млрд). В частности Volkswagen объявил о планах инвестировать $ 52 млрд., а существующая у VW в 153 странах сеть дилеров позволит ему значительно упростить продажу новых электромобилей собственной марки, подобный масштаб дистрибуции недоступен новичкам.