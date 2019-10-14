«Слишком просто и дёшево» — пылесосник Dyson не смог сделать электромобиль


Обозреватель Bloomberg Алекс Уэбб объяснил почему создатель знаменитых пылесосов «Dyson» Джеймс Дайсон не смог создать электромобиль. Сегодняшняя разработка электромобиля бессмысленна в разрезе будущей отдачи с продаж. Их разработка просто слишком простая и дёшевая. Низкие барьеры для входа обозначают, что «любой желающий» может сделать свой электромобиль.

dyson

Пример: по оценке Goldman Sachs Group Inc., если для сборки автомобиля с ДВС потребуется разработать и произвести около 30 000 компонентов — у электромобиля их лишь 11 000.

Запланированные на разработку электромобиля инвестиции «Dyson» в размере 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов) могут просто никогда не вернуться. Примеры чему уже есть. Так акции Nio, шанхайского разработчика, поддержанного Tencent Holdings Ltd. и Baidu Inc., с момента IPO в прошлом году подешевели на 86%.

Как выяснил Уэбб, в письме к сотрудникам миллиардер Дайсон признался, что не видит способа сделать автомобиль «коммерчески жизнеспособным». Опыт лидера рынка годами лишь подтверждает опасения, только в I кв. 2019 года чистый убыток Tesla Inc. составил $702 млн.

Касперская назвала Маска «медиафеноменом», а Чубайс оспорил — «Маск совершил инженерный подвиг»

Другая неприятность — конкурентное давление не от «новичков», а от «старичков» авторынка. Лишь 6 крупнейших автопроизводителей мира обязались потратить на электрификацию не менее $141 млрд в ближайшие годы (пример: созданная в 2003 году Tesla, за 16 лет привлекла $18,5 млрд, вышеупомянутый Tencent вложил $1,8 млрд). В частности Volkswagen объявил о планах инвестировать $ 52 млрд., а существующая у VW в 153 странах сеть дилеров позволит ему значительно упростить продажу новых электромобилей собственной марки, подобный масштаб дистрибуции недоступен новичкам.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое