ДИТ Москвы обвинил работодателей в неработоспособности сервиса для слива данных сотрудников предприятий


Российские IT-ассоциации АПКИТ, «Отечественный софт» и РУССОФТ отправили главе Минцифры Максиму Шадаеву предложение предложить мэру Москвы Сергею Собянину отменить решение о передаче властям города данных о сотрудниках переведённых на удалёнку.

В начале октября правительство Москвы потребовало от работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку и отчитаться об этом переводе поимённо, с указанием телефонов, номеров автомобилей и карт «Тройка» и «Стрелка» переведённых сотрудников.

Помимо того, что у работодателей нет права сбора подобных сведений о сотрудниках, даже те, кто данные сведения собрал не смогли передать их в ДИТ в связи с неработоспособностью сервиса по приёму реестров сотрудников.

ДИТ Москвы и мэрия Москвы в ответ на вопросы по адекватности предложенных мер и качеству работы сервиса ведомства дали два фееричных комментария:

  1. Работодатели виноваты в том, что сайт для приёма сведений о сотрудниках переведённых на удалёнку не работает, так как они приступили к сдаче сведений в последний момент.
  2. Собранные сведения не будут использоваться для слежения за сотрудниками, а будут следить за работодателями и соблюдением ими перевода сотрудников на удалёнку.

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    bones

    Для меня довольно странным является запуск сервиса в пятницу. Хорошо это была не пятница 31 декабря после обеда.

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