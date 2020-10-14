Российские IT-ассоциации АПКИТ, «Отечественный софт» и РУССОФТ отправили главе Минцифры Максиму Шадаеву предложение предложить мэру Москвы Сергею Собянину отменить решение о передаче властям города данных о сотрудниках переведённых на удалёнку.
В начале октября правительство Москвы потребовало от работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку и отчитаться об этом переводе поимённо, с указанием телефонов, номеров автомобилей и карт «Тройка» и «Стрелка» переведённых сотрудников.
Помимо того, что у работодателей нет права сбора подобных сведений о сотрудниках, даже те, кто данные сведения собрал не смогли передать их в ДИТ в связи с неработоспособностью сервиса по приёму реестров сотрудников.
ДИТ Москвы и мэрия Москвы в ответ на вопросы по адекватности предложенных мер и качеству работы сервиса ведомства дали два фееричных комментария:
- Работодатели виноваты в том, что сайт для приёма сведений о сотрудниках переведённых на удалёнку не работает, так как они приступили к сдаче сведений в последний момент.
- Собранные сведения не будут использоваться для слежения за сотрудниками, а будут следить за работодателями и соблюдением ими перевода сотрудников на удалёнку.
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Для меня довольно странным является запуск сервиса в пятницу. Хорошо это была не пятница 31 декабря после обеда.
Ну это был единственный шанс свалить неработоспособность на работодателей
Иначе 12-го не получилось бы сказать, что это они, козлы, мешают работать самому прогрессивному на свете ДИТу