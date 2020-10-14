Российские IT-ассоциации АПКИТ, «Отечественный софт» и РУССОФТ отправили главе Минцифры Максиму Шадаеву предложение предложить мэру Москвы Сергею Собянину отменить решение о передаче властям города данных о сотрудниках переведённых на удалёнку.

В начале октября правительство Москвы потребовало от работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку и отчитаться об этом переводе поимённо, с указанием телефонов, номеров автомобилей и карт «Тройка» и «Стрелка» переведённых сотрудников.

Помимо того, что у работодателей нет права сбора подобных сведений о сотрудниках, даже те, кто данные сведения собрал не смогли передать их в ДИТ в связи с неработоспособностью сервиса по приёму реестров сотрудников.

ДИТ Москвы и мэрия Москвы в ответ на вопросы по адекватности предложенных мер и качеству работы сервиса ведомства дали два фееричных комментария: