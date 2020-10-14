Алексей Навальный рассказал в соцсетях, как были профинансированы его лечение в Германии, пребывание там и полёт туда. «Самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин», написал политик. На оплату больничного счёта в 49 900 евро «скинулись» бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко, Евгений Чичваркин и один из старейших сотрудников Яндекса Роман Иванов, который сейчас отвечает в компании за браузер. Эту информацию Навальный раскрыл из соображения, что «финансы и источники доходов политика должны быть понятны и открыты».

Иванов рассказал, что идея пожертвовать деньги на лечение Навального возникла у него благодаря интервью последнего с Юрием Дудем. Политик сказал, что его счёт в больнице до сих пор не оплачен, Иванов написал Волкову и предложил помощь. Других призывов помогать ему он от Навального не припоминает.