Яндекс перестал быть «сервисом совместных поездок» в Румынии


Yango («Яндекс.Такси» для зарубежных рынков) объявила, что «приостанавливает» работу в Румынии из-за слишком жёсткого регулирования рынка. В этой стране Yango работало не как «классическое такси», а в качестве сервиса совместных поездок. Водители, работающие с несколькими такими сервисами, должны получать отдельную лицензию для каждого, а также «ряд других разрешений, что дорого и неудобно». В результате у Яндекса нет возможности «эффективно развивать» этот бизнес.

В Румынию Yango пришла в июне 2017 года. Сейчас сервис работает ещё в 16 странах (в том числе Израиле, Кот-д'Ивуаре, Финляндии, Молдавии, Гане, Эстонии, Латвии, Литве).

В России Яндекс.Такси работает как «агрегатор услуг такси», но такое понятие отсутствует в российском правовом поле. Работа над законодательным регулированием агрегаторов такси ведётся уже седьмой год, но закон далёк от принятия.

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