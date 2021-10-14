Компания Reg.ru сообщила Roem.ru о продаже своего бизнеса холдингу РУ-ВЕБ.Инвестиции, где 75% акций владеет Proxima Capital Group, а 25% — холдинг РБК. После продажи бизнеса Reg.ru в РУ-ВЕБ, компания планирует, по крайней мере на текущий момент, сохранить свой бренд. РБК же сохранил присутствие на рынке в виде доли в новой компании, при этом холдинг получил некоторую сумму за переданные в РУ-ВЕБ активы.

Выручка регистратора Reg.ru и Рег.ру домены хостинг составила в 2020-м году около 3 млрд рублей, суммарная чистая прибыль около полумиллиарда.

По данным Statdom, на регистраторов Reg.ru, Ру-Центр и R01 (все входят в новых холдинг РУ-ВЕб.Инвестиций) приходится 42, 24 и 7% рынка доменов соответственно. В сумме доля новой компании на рынке регистрации доменов составит более 72 процентов.

Тем не менее, слияния были одобрены ФАС: по словам представителя Reg.ru, сделка «никак не влияет на конкурентную среду на рынке. Здесь работают сотни хостинг-провайдеров и десятки регистраторов».

Вероятнее всего, эта «никак не влияющая на конкурентную среду на рынке сделка» приведёт к росту расходов клиентов Reg.ru и РБК — повышение цен на продление доменов и обвешивание их дополнительными услугами являлось существенным драйвером роста и до 2021-го года. После консолидации двух третей рынка в одних руках увеличивать цены на услуги будет проще: уровень изменения тарифов, пусть и превышающий инфляцию, клиенты хостеров и регистраторов воспринимают хотя и с раздражением, но не настолько сильным, чтобы менять поставщика услуг.

Тем не менее, возможный рост цен даст возможность регистраторам и хостерам второго-третьего эшелона также приподнять цены и повысить свою рентабельность, что повысит рентабельность отрасли в целом.