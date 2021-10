Microsoft объявила, что последняя американская соцсеть на территории Китая, LinkedIn, больше не будет там работать. Объяснили решение «столкновением со значительно усложнёнными условиями функционирования и повышенными требованиями по соответствию законодательству» («facing a significantly more challenging operating environment and greater compliance requirements in China»). За семь лет работы в стране, согласно заявлению компании, она «не нашла тот же уровень успеха в более социальных аспектах поделения и оставания информированными» (в оригинале «not found the same level of success in the more social aspects of sharing and staying informed», мы могли бы перевести это красивее, но не хотим исказить корпоративную культуру Microsoft, прим.ред.)

В России деловая социальная сеть LinkedIn заблокирована с 2016 года по требованию Роскомнадзора, потому что не стала хранить данные российских пользователей в России. На недоступность собственного сервиса в России без VPN Microsoft внимания не обратила. В 2020 году представители Роскомнадзора рассказали, что интереса к разблокировке в России сервис не проявил. А вот за Китай он попытался побороться. У местных властей претензии были не к хранению данных, а к контенту пользователей. LinkedIn пользовались китайские правозащитники, активисты, ученые и журналисты, разошедшиеся с линией партии. Соцсеть пыталась их предупредить о том, что они публикуют запрещённый контент, но в итоге решила превратиться в сайт для поиска работы без социальных функций.

Пресса называет исход LinkedIn из Китая «последней главой безуспешной борьбы западных интернет-компаний за китайский рынок». Twitter и Facebook там запрещены с 2009 года, Google до сих пор воюет с собственными сотрудниками за возможность сделать цензурируемый поисковик и вернуться с ним в Китай, в этом году заблокровали Signal и Clubhouse. У LinkedIn в стране было 50 млн пользователей, приносили они меньше 2% дохода. Bing в Китае пока ещё работает.