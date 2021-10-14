Пользователи Delivery Club обнаружили предложение подписаться на Delivery PRO, подписку, обещающую бесплатную доставку из ресторанов и магазинов и персональные промокоды на скидки. В первый месяц использования она будет бесплатной, далее — 2 тысячи рублей в месяц. Сервис обещает, что на доставке получится сэкономить 5 тысяч рублей. А ещё 500 рублей можно будет сэкономить благодаря промокодам.

Уведомление выглядит как часть очень сырого тестируемого продукта, с грамматическими ошибками в текстах и с «информация уточняется» вместо ответов на предложенные FAQ-вопросы. Количество промокодов тоже неизвестно, как и минимальная сумма заказа и другие условия.

Чуть меньше двух тысяч рублей за год стоит подписка СберПрайм (199 рублей в месяц). В Delivery Club она даёт скидку в 10% на первые десять заказов в месяц.