Операторы связи снизили стоимость роуминга в странах, куда активно уезжают россияне. Так они пытаются удержать покинувших страну абонентов, хотя большинство из них уже купили местные сим-карты. «Вымпелком» (бренд «Билайн») в конце сентября запустил в Казахстане, Турции, Армении и других странах пакеты услуг для длительного роуминга с возможностью купить 1 Гб трафика на 30 дней за 1000 рублей или 15 Гб за 7000 рублей. «Тинькофф мобайл» (виртуальный оператор на сети Tele2) с 10 октября снизил стоимость интернета в Казахстане: 1000 Мб трафика на неделю теперь стоит 899 рублей вместо 1000 рублей, а 2000 Мб на месяц — 1200 рублей вместо 1900 рублей.

В «Мегафоне» сообщили, что с 30 сентября предлагают скидку на связь в роуминге по всем направлениям: за 149 рублей в сутки можно подключить пакет с 1 ГБ трафика и 60 минутами звонков. В компании заявили, что это примерно втрое выгоднее, чем действующий по умолчанию роуминговый тариф. Операторы предлагают скидки и более выгодные условия в странах, популярных для релокации, чтобы не потерять клиентов, заявил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. «Когда абоненты вернутся — неизвестно. Операторы скидками и опциями могут попытаться удержать их, хотя большинство тех, кто планирует остаться жить в другой стране, уже приобрели местные сим-карты и оставляют российские номера в основном для входящих звонков», — отметил эксперт.