Операторы связи снизили стоимость роуминга в странах, куда активно уезжают россияне. Так они пытаются удержать покинувших страну абонентов, хотя большинство из них уже купили местные сим-карты. «Вымпелком» (бренд «Билайн») в конце сентября запустил в Казахстане, Турции, Армении и других странах пакеты услуг для длительного роуминга с возможностью купить 1 Гб трафика на 30 дней за 1000 рублей или 15 Гб за 7000 рублей. «Тинькофф мобайл» (виртуальный оператор на сети Tele2) с 10 октября снизил стоимость интернета в Казахстане: 1000 Мб трафика на неделю теперь стоит 899 рублей вместо 1000 рублей, а 2000 Мб на месяц — 1200 рублей вместо 1900 рублей.
В «Мегафоне» сообщили, что с 30 сентября предлагают скидку на связь в роуминге по всем направлениям: за 149 рублей в сутки можно подключить пакет с 1 ГБ трафика и 60 минутами звонков. В компании заявили, что это примерно втрое выгоднее, чем действующий по умолчанию роуминговый тариф. Операторы предлагают скидки и более выгодные условия в странах, популярных для релокации, чтобы не потерять клиентов, заявил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. «Когда абоненты вернутся — неизвестно. Операторы скидками и опциями могут попытаться удержать их, хотя большинство тех, кто планирует остаться жить в другой стране, уже приобрели местные сим-карты и оставляют российские номера в основном для входящих звонков», — отметил эксперт.
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неплохое такое снижение …:)))
Очень среднее, на самом деле
Для лонгстейщика это слёзы — телефоном при трафике с такими ценами пользоваться как дома всё равно не выйдет, а для туриста — ну такое: у него расходы на связь не самая существенная часть поездок, но приятно, конечно
Скорее всего люди уйдут в местные симки, российские останутся лишь для получения SMS и информации о входящих звонках.
От российских SIM-карт полностью не откажутся — на них оповещения о покупках, авторизация в сервисах, госуслуги. Она перестанет быть активной. Нет смысла в пакетных тарифах — будут переходить на поминутки. Местные SIM-карты всегда выгодней, даже если тарифы дороже + они нужны для местной легализации и локальных звонков помимо интернета. Операторам придётся смириться с потерями — никакие акции их не спасут, кроме отмены идиотских распоряжений сами знаете кого.