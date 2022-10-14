Финансируемое московскими властями Агентство инноваций Москвы опубликовало отчет по столичному и российскому венчурному рынку. В целом по РФ за январь - сентябрь 2022 число сделок составило 103, объем $1 090,2 млн. Падение год к году составило 35% в деньгах и 50% в штуках. При этом 75% вложений – это иностранные инвестиции. Доля Москвы в общем объеме рыка составила 55% в деньгах и 75% в количестве сделок.

При этом выходы за тот де период составили всего $182.9 млн, инвесторы вышли из 17 компаний, а объём выходов сократился на 81%. Все активы, доли в которых продавали инвесторы, были российскими.