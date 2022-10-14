Правительство объявило о создании национального репозитория:

Документ предусматривает проведение эксперимента:

- создание национального репозитория ПО с открытым кодом;

- размещение в нем программного обеспечения, созданного, в том числе, за бюджетные средства, для переиспользования в других проектах;

- формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом.

Все это будет сделано до 30 апреля 2024 года. Работы начнутся 1 ноября 2022 года.

Кроме того, постановление содержит форму открытой лицензии, на условиях которой программное обеспечение будут публиковать государственные органы и корпорации.

«Нам важно поддержать сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и создать среду для их совместной работы, свободную от санкционных рисков. Благодаря опубликованной сегодня форме открытой лицензии, программное обеспечение, созданное, в том числе, за бюджетные средства, может быть использовано для реализации новых проектов», – рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Эксперимент, который решено провести, чрезвычайно важен. Его успех позволит организовать публикацию на условиях свободных лицензий большой части ПО, разработанного за бюджетные деньги - если только на нем нет грифа секретности. Это не только возможность избежать дублирования работ, но и введение продуктов в гражданский оборот, и очень эффективная антикоррупционная мера», – прокомментировал генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.